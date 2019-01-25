25 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenrbahçe Victor Moses'ı açıkladı

Fenrbahçe Victor Mosesı açıkladı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 Giriş Tarihi: 25.01.2019

, 'den Nijeryalı oyuncu 'ı 1.5 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi ile anlaşmaya vardı.

Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Moses'e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

İşte Comolli ile bir araya gelerek sözleşmeye imza atan Moses'ın formayla ilk görüntüleri için tıklayın:

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