Fenrbahçe Victor Mosesı açıkladı

Fenerbahçe, Chelsea'den Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiraladığını duyurdu.

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Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:İşte Comolli ile bir araya gelerek sözleşmeye imza atan Moses'ın formayla ilk görüntüleri için tıklayın: