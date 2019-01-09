09 Ocak 2019, Çarşamba
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Süper Lig'de sadece 1 gol atabilen 30 yaşındaki futbolcu, devrenin son maçlarında kaçırdığı basit gollerden sonra ıslıklandı. Öyle ki yönetim, verim alamadıkları Slimani ile bir ara yollarını ayırmayı bile düşündü. Slimani şimdi sezonun ikinci yarısında kalitesini bir kez daha ispatlamak için büyük bir hırsla çalışıyor.
Kanarya'da kiralık olan tecrübeli forvetin "Herkes gerçek İslam Slimani'yi ikinci yarı görecek. Burada oynayacağım futbol ve atacağım gollerle ilk yarıdaki kötü performansımı unutturacağım. Benim zamanım başlıyor" dediği öğrenildi. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal da devre arası kampında İslam Slimani ile yakından ilgileniyor.
Slimani çok hırslı
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Sezonun ilk yarısında sadece 1 gol atabilen Cezayirli futbolcu, devre arası döneminde büyük bir hırsla çalışıyor. Hedefi kendini yeniden kanıtlamak
Fenerbahçe sezon başında ciddi yatırım yaparak, büyük umutlarla Leicester City'den İslam Slimani'yi kiralamıştı. Ancak Cezayirli futbolcu, son dönemde düşüşteki kariyerini İstanbul'da da yukarı çekemedi.
Süper Lig'de sadece 1 gol atabilen 30 yaşındaki futbolcu, devrenin son maçlarında kaçırdığı basit gollerden sonra ıslıklandı. Öyle ki yönetim, verim alamadıkları Slimani ile bir ara yollarını ayırmayı bile düşündü. Slimani şimdi sezonun ikinci yarısında kalitesini bir kez daha ispatlamak için büyük bir hırsla çalışıyor.
Kanarya'da kiralık olan tecrübeli forvetin "Herkes gerçek İslam Slimani'yi ikinci yarı görecek. Burada oynayacağım futbol ve atacağım gollerle ilk yarıdaki kötü performansımı unutturacağım. Benim zamanım başlıyor" dediği öğrenildi. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal da devre arası kampında İslam Slimani ile yakından ilgileniyor.
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