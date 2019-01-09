09 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Çift idman ile güçleniyor

Çift idman ile güçleniyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.01.2019

, 2. devre hazırlıklarını günde çift antrenman ile sürdürüyor. dün önce kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli oyuncular sonra sahaya indi

'in ilk devresini 17. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, bu durumu düzeltmek için 'da durmadan çalışıyor.

Günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren 'de teknik direktör , yaptırdığı idmanlarla futbolcuların pestilini çıkarıyor. 'da futbolcular günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Denge ve kuvvet çalışmasında futbolcuların başarılı performansı Ersun Yanal'ı bir hayli memnun etti. Fenerbahçe akşam saatlerinde ise günün ikinci antrenmanını sahada gerçekleştirdi.

Bu arada kaleciler de antrenör Alper Boğuşlu yönetiminde antrenmanlarına devam ediyorlar. Affedilen kaptan 'in dönüşü de hissedildi. Tecrübeli eldivenin performansının ilk devrede kaleyi koruyan 'den daha iyi durumda olduğu belirtildi.
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