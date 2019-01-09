09 Ocak 2019, Çarşamba
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Günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yaptırdığı idmanlarla futbolcuların pestilini çıkarıyor. Kanarya'da futbolcular günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Denge ve kuvvet çalışmasında futbolcuların başarılı performansı Ersun Yanal'ı bir hayli memnun etti. Fenerbahçe akşam saatlerinde ise günün ikinci antrenmanını sahada gerçekleştirdi.
Bu arada kaleciler de antrenör Alper Boğuşlu yönetiminde antrenmanlarına devam ediyorlar. Affedilen kaptan Volkan Demirel'in dönüşü de hissedildi. Tecrübeli eldivenin performansının ilk devrede kaleyi koruyan Harun Tekin'den daha iyi durumda olduğu belirtildi.
Çift idman ile güçleniyor
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Fenerbahçe, 2. devre hazırlıklarını günde çift antrenman ile sürdürüyor. Kanarya dün önce kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli oyuncular sonra sahaya indi
Süper Lig'in ilk devresini 17. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, bu durumu düzeltmek için Antalya'da durmadan çalışıyor.
Günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yaptırdığı idmanlarla futbolcuların pestilini çıkarıyor. Kanarya'da futbolcular günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Denge ve kuvvet çalışmasında futbolcuların başarılı performansı Ersun Yanal'ı bir hayli memnun etti. Fenerbahçe akşam saatlerinde ise günün ikinci antrenmanını sahada gerçekleştirdi.
Bu arada kaleciler de antrenör Alper Boğuşlu yönetiminde antrenmanlarına devam ediyorlar. Affedilen kaptan Volkan Demirel'in dönüşü de hissedildi. Tecrübeli eldivenin performansının ilk devrede kaleyi koruyan Harun Tekin'den daha iyi durumda olduğu belirtildi.
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