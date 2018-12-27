27 Aralık 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'de hedef Mangala!
Giriş Tarihi: 27.12.2018
Savunmada sıkıntı çeken Fenerbahçe, Manchester City’nin tecrübeli stoperi Eliaquim Mangala için nabız yokladı.
Süper Lig'in ilk yarısında taraftarını kahreden Fenerbahçe, stoper transferi için yıldız bir isimle temasa geçti. Sarı- Lacivertli Yönetimin, Manchester City'de forma giyen 27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Eliaquim Mangala ile temasta olduğu öğrenildi.
Yönetimin tecrübeli oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği ve transfer şartlarını öğrendiği belirtildi. Fransız stoper, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola tarafından istenmiyor. Mangala'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe, bu transfere yakın gözüküyor.
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