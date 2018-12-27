27 Aralık 2018, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de hedef Mangala!

F.Bahçeden büyük bomba!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.12.2018

Savunmada sıkıntı çeken , ’nin tecrübeli stoperi için nabız yokladı.

'in ilk yarısında taraftarını kahreden , stoper transferi için yıldız bir isimle temasa geçti. Sarı- Lacivertli Yönetimin, 'de forma giyen 27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu ile temasta olduğu öğrenildi.

Yönetimin tecrübeli oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği ve şartlarını öğrendiği belirtildi. Fransız stoper, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola tarafından istenmiyor. Mangala'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe, bu transfere yakın gözüküyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koçu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti
Ersun Yanaldan özel transfer talebi! Ersun Yanal'dan özel transfer talebi!
Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer için karşı karşıya! Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer için karşı karşıya!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör