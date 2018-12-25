25 Aralık 2018, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Neustädter

Fenerbahçenin vazgeçilmezi Neustädter
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 16 puanla kapatan 'de, 17 maçta 1515 dakika sahada kalan , en istikrarlı isim oldu.

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Phillip Cocu ile başlayıp, Erwin Koeman ile devam ettiği, son olarak ile tamamladığı 17 haftalık periyodu, 16 puan ve averajla 17. sırada bitirdi.

Toplam 27 futbolcunun şans bulduğu sarı-lacivertli ekipte, Alman asıllı Rus futbolcu, , 17 maçta toplam 1515 dakika görev yaptı.

Roman Neustaedter'i 1440 dakikayla ile 1350 dakika forma giyen takip etti.

İLK YARIDA 16 GOL

'in ilk yarısında rakip fileleri 16 kez havalandıran , bu alanda kötü bir performans sergiledi.

Ligin en az gol atan ekipleri arasında olan sarı-lacivertliler, 13 golü bulunan Aytemiz Alanyaspor ve 15 gol kaydeden Kayserispor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor (16 gol) ile 3. sırada yer aldı.

Ligin ilk haftasında Bursaspor karşısında 2-1 galip gelen Fenerbahçe'de golleri, daha sonra takımdan ayrılan Giuliano ve Josef de Souza kaydetmişti.

DEPLASMANDA İLK YARIDA GOL YOK

Fenerbahçe, ligin ilk yarısında deplasmanlarda kötü bir performansa imza attı.

Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda 9 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan sadece 1 kez galip ayrıldı.

Deplasmanlarda 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 9 deplasman maçında rakip fileleri 4 kez havalandırabildi.

4 golün tamamını maçların 2. yarılarında kaydeden Fenerbahçe, 2018-2019 sezonun ilk yarısında deplasman maçlarının ilk devresinde gol atma başarısı gösteremedi.

FENERBAHÇE'DE EN HIRÇIN SLİMANİ

Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında en hırçın futbolcusu İslam Slimani oldu.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kiralık olarak kattığı Cezayirli oyuncu, ligin ilk yarısında 4 sarı, 1 gördü.

Fenerbahçe'de Slimani dışında ligin ilk yarısında 3 futbolcuya kırmızı kart gösterildi.

Ligin 11. haftasında deplasmandaki Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylar sonucunda Jailson ve kırmızı kart görürken, son hafta Antalyaspor maçında Roman Neustaedter çift sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

5 OYUNCU SÜRE ALAMADI

Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında 5 futbolcu süre alamadı.

Sarı-lacivertli ekipte bırakılan ile bildirilen listede adı olmayan kaleci Carlos Kameni forma giyemedi.

Bu 2 oyuncu dışında, takıma sezon başında katılan ve uzun bir sakatlık süreci geçiren de sarı-lacivertli formayı terletemedi.

Yönetimin gençleşme politikasıyla sezon başında kadrosuna kattığı Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da ligde hiç forma giymeyen diğer oyuncular oldu.

VOLKAN, DİRAR VE CHAHECHOUHE KADRO DIŞI

Fenerbahçe'nin sezona başladığı kadroda yer alan 3 oyuncu, ekim ayının ilk haftasında kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli takıma uzun yıllar hizmet eden kaptan , bu sezon ligin ilk 3 maçında toplam 270 dakika forma giydi. Daha sonra kaleyi 'e kaptıran Volkan, kadro dışı kalınca sezonun ilk yarısının kalanında forma şansı bulamadı.

Kaptan Volkan'ın yanı sıra Faslı oyuncular Nabil Dirar ile Aatıf Chahechouhe de sezon başladıktan sonra kadro dışı bırakılan isimler oldu.

Chahechouhe, sarı-lacivertli takımda 3 maçta 167 dakika, Dirar ise 2 maçta 88 dakika forma giyebildi.

Fenerbahçe 16 puanla düşme hattında kaldı

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