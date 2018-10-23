    23 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Anderlecht maçı hazırlıkları

    Fenerbahçede Anderlecht maçı hazırlıkları
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında, 25 Ekim Perşembe günü ekibi ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı ifade edildi.

    Antrenmanın, pas organizasyonu ve çift kale maçın ardından bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

    maçı hazırlıklarının etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, yarın sabah saatlerinde 'ya gidecek.



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