Fenerbahçede Anderlecht maçı hazırlıkları

23 Ekim 2018, Salı
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Fenerbahçe'de Anderlecht maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında, 25 Ekim Perşembe günü Belçika ekibi Anderlecht ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı ifade edildi.
Antrenmanın, pas organizasyonu ve çift kale maçın ardından bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Anderlecht maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, yarın sabah saatlerinde Belçika'ya gidecek.
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