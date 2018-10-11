    11 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Labinot Harbuzi hayatını kaybetti! Labinot Harbuzi kimdir?

    Futbol dünyasını yasa boğan ölüm!
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 11.10.2018

    Bir dönem ülkemizde de ve Manisaspor forması giyen li cu 32 yaşında hayatını kaybetti. Labinot Harbuzi'nin şoke eden ölümünün ardından oyuncunun ölüm nedeni ve kim olduğu merakla araştırılıyor. Peki, Labinot Harbuzi kimdir ve neden öldü?

    Ülkemizde, 2009 ve 2012 yılları arasında ve Manisaspor forması giyen li cu 32 yaşında hayatını kaybetti. Harbuzi evinde ölü bulunurken ölüm sebebiyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.

    Orta sahada görev yapan Harbuzi, Gençlerbirliği formasıyla 47 maça çıkıp 4 gol 5 asistlik performans gösterirken Manisaspor ile ise sadece 5 maçta sahada yer almıştı.

    Kosovalı Arnavut bir ailenin çocuğu olan Harbuzi, futbola Malmö BI takımında başladı. Altyapı kariyerini Falkenbergs FF, Malmö FF ve Feyenoord'da tamamladı. 2005'te Feyenoord'la profesyonel sözleşme imzalayan Harbuzi, Rezerv takımda oynadıktan sonra SBV Excelsior'a kiralandı ve 9 maçta forma giydi. 2006 baharında Malmö FF'ye transfer oldu. İsveç Altı Takımı performansıyla Gençlerbirliği'nin dikkatini çekti ve 2009'un yazında Başkent ekibine transfer oldu. Gençlerbirliği'nde iki sezonda 40 maça çıkıp 4 de gol attı. Ancak Thomas Doll ve Ralf Zumdick'in ayrılmasından sonra forma şansı bulamamaya başladı ve Ocak 2012'de Manisaspor'a gönderildi. Manisaspor'da 9 lig maçına çıkan Harbuzi, sezon sonunda takımın küme düşmesi üzerine 'den ayrılıp İsveç takımlarından Syrianska FC'ye döndü. Harbuzi, 2015'ten beri Malezya Primier Ligi'nde mücadele eden Melaka United takımında forma giymekteydi.


    İsveç 21 yaş altı millî futbol takımında 6 kez forma giymiştir.

    LABİNOT HARBUZİ NEDEN ÖLDÜ?

    Harbuzi evinde ölü bulunurken ölüm sebebiyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.

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