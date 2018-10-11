    11 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti

    Fenerbahçe, İstanbulsporu farklı geçti
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    , hazırlık karşılaşmasında 'u 3-0 mağlup etti.

    , 'e milli maçlar nedeniyle verilen arada 1'inci Lig ekiplerinden 'u ile karşılaştı. 'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 68'inci , 71'inci dakikada ve 82'nci dakikada Michael Frey kaydetti.

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