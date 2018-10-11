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Fenerbahçe hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti
Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018
Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ile karşılaştı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 68'inci Mehmet Ekici, 71'inci dakikada Roberto Soldado ve 82'nci dakikada Michael Frey kaydetti.
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