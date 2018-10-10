    10 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Cocu hedef gösterdi

    Cocu hedef gösterdi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 09.10.2018

    Hollandalı teknik adam derbisine kadar kayıp istemyior.

    Dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı yapan Cocu, "Sivas ve Ankaragücü maçlarını kazanmalıyız. Bu özgüvenle birlikte derbisine odaklanacağız" dedi.

    Milli maç nedeniyle ara vermeyen dünü çift idmanla geçirdi. Günün ikinci çalışması kondisyon salonunda gerçekleşti.

    Sabah idmanı öncesinde Sarı- Lacivertli futbolcularla bir toplantı yapan teknik patron Phillip Cocu, "Önümüzde Sivas deplasmanı var. Sonra evimizde Ankaragücü ile oynayacağız. Bu iki maçı da kazanıp Galatasaray derbisine moralve özgüvenle çıkmalıyız. Bu süre zarfında da tüm eksiklerimizi gidermek zorundayız. Bunun için çok çalışıyoruz" dedi.

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