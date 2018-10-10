Cocu hedef gösterdi
Hollandalı teknik adam Galatasaray derbisine kadar kayıp istemyior.
Dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı yapan Cocu, "Sivas ve Ankaragücü maçlarını kazanmalıyız. Bu özgüvenle birlikte Galatasaray derbisine odaklanacağız" dedi.
Milli maç nedeniyle ara vermeyen Fenerbahçe dünü çift idmanla geçirdi. Günün ikinci çalışması kondisyon salonunda gerçekleşti.
Sabah idmanı öncesinde Sarı- Lacivertli futbolcularla bir toplantı yapan teknik patron Phillip Cocu, "Önümüzde Sivas deplasmanı var. Sonra evimizde Ankaragücü ile oynayacağız. Bu iki maçı da kazanıp Galatasaray derbisine moralve özgüvenle çıkmalıyız. Bu süre zarfında da tüm eksiklerimizi gidermek zorundayız. Bunun için çok çalışıyoruz" dedi.
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