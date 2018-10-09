Jailsonda korkunç şüphe!

Jailson'da korkunç şüphe!

Souza'nın yerine transfer edilen Brezilyalı yıldız Jailson'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı...

Giriş Tarihi: 09.10.2018 23:38 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 23:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





