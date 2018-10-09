    10 Ekim 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    Jailson'da korkunç şüphe!

    Souza'nın yerine transfer edilen Brezilyalı yıldız Jailson'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı...

    Giriş Tarihi: 09.10.2018 23:38 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 23:52
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    Jailson'da korkunç şüphe!
    Jailsonda korkunç şüphe!

    Ligde aldığı sonuçların yanında Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf'ın kadro dışı kalmasının ardından çalkantılı günler yaşayan Fenerbahçe'de sular durulmuyor!

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    Jailson'da korkunç şüphe!
    Jailsonda korkunç şüphe!

    Sarı lacivertli ekiple ilgili yeni ortaya atılan iddia ortamı iyece sarstı.

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    Jailson'da korkunç şüphe!
    Jailsonda korkunç şüphe!

    Josef'in takımdan ayrılması sonrasında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Gremio'dan transfer edilen Jailson'un kalbinde sorun olduğu iddia edildi...

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    Jailson'da korkunç şüphe!
    Jailsonda korkunç şüphe!

    ÇABUK YORULMASI DİKKAT ÇEKTİ

    Transfer edilmeden önce testlerden geçen ve bir soruna rastlanmayan Brezilyalı futbolcunun maç içinde çabuk yorulması sağlık ekiplerinin dikkatini çekti.

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    Jailson'da korkunç şüphe!
    Jailsonda korkunç şüphe!

    Bunun üzerine Jailson'un bir dizi tetkike daha tabi tutulduğu bildirildi.

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