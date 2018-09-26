    26 Eylül 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor hazırlıkları

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor hazırlıkları
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    Süper Lig'in 7'inci haftasında deplasmanda oynayacağı ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından Tesisleri'nde bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş maçına ilk on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alan pas organizasyonları yaparak sonrasında gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

    Sarı-lacivertiler, maçı hazırlıklarını 27 Eylül Perşembe günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

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