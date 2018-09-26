    26 Eylül 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Derbiden önce Hasan Ali'ye dua

    Hasan Aliyi Marceloya çeviren adam
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    - derbisine damga vuran 'ın performansının ardındaki sırrı belli oldu.

    Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Mahirel'in, - derbisi öncesinde soyunma odasına giderek 'ın forması önünde dua ettiği anın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.​

    Fenerbahçe taraftarları, "Hasan Ali'yi Marcelo'ya çeviren adam", "Bu adamı bulup bütün kulübü baştan aşağıya okumak lazım" yorumları yaptı.

    Binlerce beğeni alan fotoğrafla ilgili konuşan Mahirel, "Fenerbahçe'nin kendisi için vazgeçilmez bir aşk olduğunu" söyledi.



    Maç öncesinde soyunma odasına gittiğini anlatan Mahirel, "Hasan Ali'nin son haftalardaki performansına istinaden bir dua okudum. Takımın üzerinde bir uğursuzluk var. Hasan da Marcelo gibi oynadı" dedi.

    Hasan Ali Kaldırım, derbide gösterdiği performansla göz doldurmuştu.

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