    21 Eylül 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe’nin golcüleri yabancılar

    Fenerbahçe’nin golcüleri yabancılar
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    ’de ilk 5 haftada rakip fileleri 5 kez havalandıran ’de gollerin tamamını yabancı futbolcuların atması dikkat çekti.

    Sezona, yeni yönetim ve yeni hocayla birlikte giren , ilk 5 haftada 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle kendisine 11. sırada yer buldu. Sarı-lacivertliler, ligin başından bu yana attığı 5 golü de yabancı futbolcuların atması dikkat çekti.

    Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de golleri Al-Nasr'a transfer olan Giuliano ve Al-Ahli'ye giden Josef atarken, Kayserispor mücadelesinde ise gollerini Ayew ve Slimani kaydetmişti. Geçtiğimiz hafta Konya'da oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde de sarı-lacivertlilerin golünü Eljif Elmasîn atmasıyla Fenerbahçeli yerli futbolcular golle tanışamamış oldu.

    Fenerbahçe'nin 2018-2019 'in deki ilk 5 maçı şu şekilde:

    Fenerbahçe: 2 - Bursaspor: 1
    Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0
    Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0
    Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 3
    Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1
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