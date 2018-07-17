Fenerbahçe, Feyenoord'da forma giyen 23 yaşındaki Sven van Beek için 4 milyon euro teklif götürdü ancak Hollanda ekibinin yanıtı olumsuz oldu.

Transfer dönemini hızlı geçiren ve genç yeteneklere öncelik vererek Altınordu'dan Berke ve Barış, NEC Nijmegen'den ise Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine katan Fenerbahçe bu kez gözünü Feyenoord'un savunmacısı Sven van Beek'e dikti.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, sarı lacivertli ekip 23 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro'luk teklif yaptı ancak olumsuz yanıt aldı.

Phillip Cocu'nun özellikle istediği Van Beek'i Feyenoord'un satmaya sıcak baktığını ve 5,5 milyon euro talep ettiğini yazan Hollanda basını transfer konusunda pazarlığın sürdüğünü belirtti.

1.89 boyunda olan ve savunmanın hem sağında hem solunda görev yapabilen Sven van Beek, 20013-14 sezonunda Feyenoord'un U-19 takımından A Takım'a dahil edilmişti.



