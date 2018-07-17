    17 Temmuz 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Feyenoord'dan Fenerbahçe'ye olumsuz cevap

    Feyenoorddan F.Bahçeye ret! İşte istedikleri rakam
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018

    , 'da forma giyen 23 yaşındaki için 4 milyon euro teklif götürdü ancak ekibinin yanıtı olumsuz oldu.

    dönemini hızlı geçiren ve genç yeteneklere öncelik vererek Altınordu'dan Berke ve Barış, NEC Nijmegen'den ise Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine katan bu kez gözünü 'un savunmacısı 'e dikti.

    basınında çıkan haberlere göre, sarı lacivertli ekip 23 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro'luk teklif yaptı ancak olumsuz yanıt aldı.

    Phillip Cocu'nun özellikle istediği Van Beek'i Feyenoord'un satmaya sıcak baktığını ve 5,5 milyon euro talep ettiğini yazan Hollanda basını transfer konusunda pazarlığın sürdüğünü belirtti.

    1.89 boyunda olan ve savunmanın hem sağında hem solunda görev yapabilen Sven van Beek, 20013-14 sezonunda Feyenoord'un U-19 takımından A Takım'a dahil edilmişti.

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