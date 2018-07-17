    17 Temmuz 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'ye Bas Dost müjdesi! Kalmak istemiyor

    Fenerbahçeye Bas Dost müjdesi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018

    'nin transfer gözdesi 'a Sporting'ten zamlı teklif gelmesine karşın Hollandalı golcünün kız arkadaşının Lizbon'dan kesin olarak ayrılmak istediği belirtildi.

    'nin transfer listesinde yer alan 'un Sporting'ten ayrılmaya kararlı olduğu iddia edildi.

    Sezon içinde taraftarlarla yaşanan olay nedeniyle Sporting'ten ayrılmayı planlayan Bas Dost için Portekiz temsilcisinin başkanı devreye girmişti.

    Sporting'in yeni başkanı Sousa Cintra, maaşın arttırıma giderek Bas Dost'a yeni sözleşme teklifinde bulundu.

    KIZ ARKADAŞI KALMAK İSTEMİYOR

    Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Bas Dost'un Sporting'te kalmasına en büyük engel kız arkadaşı. Hollandalı golcünün kız arkadaşının, Lizbon'da güvende hissetmediği ve kesin olarak şehirden ayrılmak istediği belirtildi.

    Sporting'in ilk kamp kadrosuna alınmayan Bas Dost ile Fenerbahçe'nin yanı sıra AC Milan da yakından ilgileniyor.

    Portekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.

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