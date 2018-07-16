    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Yannick Bolasie için geri sayım!

    Fenerbahçede Bolasie için geri sayım!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Sol açık Bolasie’nin ’tan ayrılacağı kesinleşti. İngilizler “ onunla ciddi şekilde ilgileniyor” iddiasında bulundu.

    Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports muhabiri Dharmesh Sheth, 'da gözden düşen Demokratik Kongo'lu sol açık için ayrılığın kesinleştiğini duyururken, " onunla ciddi şekilde ilgileniyor" iddiasında bulundu. Kanarya'nın Bolasie'yle el sıkıştığı Ada basınında haberlere konu olmuştu. Kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki yıldızı kiralamak istediği vurgulandı.

    BiR YIL OYNAMADI
    Geçen sezon 16 lig maçında forma giyip 1 gol atan Bolasie, 2016-17 sezonunun ortasında diz bağlarını koparmış, sahalara ancak 1 yıl sonra dönebilmişti.

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