Sol açık Bolasie’nin Everton’tan ayrılacağı kesinleşti. İngilizler “Fenerbahçe onunla ciddi şekilde ilgileniyor” iddiasında bulundu.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Yannick Bolasie'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports muhabiri Dharmesh Sheth, Everton'da gözden düşen Demokratik Kongo'lu sol açık için ayrılığın kesinleştiğini duyururken, "Fenerbahçe onunla ciddi şekilde ilgileniyor" iddiasında bulundu. Kanarya'nın Bolasie'yle el sıkıştığı Ada basınında haberlere konu olmuştu. Kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki yıldızı kiralamak istediği vurgulandı.

BiR YIL OYNAMADI

Geçen sezon 16 lig maçında forma giyip 1 gol atan Bolasie, 2016-17 sezonunun ortasında diz bağlarını koparmış, sahalara ancak 1 yıl sonra dönebilmişti.