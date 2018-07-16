    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Bas Dost’tan kötü haber!

    Bas Dost’tan kötü haber!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Haftalarca Fenerbahçe'ye geleceği konuşulan Bas Dost'un Sporting Lizbon'da kalmaya ikna olduğu iddia edildi.

    Hollandalı forvetin, yapılacak başkanlık seçimini beklediği, sadece eski başkan De Carvalho'nun seçilmesi durumunda ayrılacağını bildirdiği belirtildi.

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