16 Temmuz 2018, Pazartesi
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Bas Dost’tan kötü haber!
Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018
Haftalarca Fenerbahçe'ye geleceği konuşulan Bas Dost'un Sporting Lizbon'da kalmaya ikna olduğu iddia edildi.
Hollandalı forvetin, yapılacak başkanlık seçimini beklediği, sadece eski başkan De Carvalho'nun seçilmesi durumunda ayrılacağını bildirdiği belirtildi.
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