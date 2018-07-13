13 Temmuz 2018, Cuma
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Fenerbahçe için Bas Dost'ta güçlü rakip Milan!
Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018
Fenerbahçe, transferde kime eline atsa karşısına güçlü bir rakip çıkıyor. Bas Dost'ta da aynısı yaşanıyor.
Sporting Lizbon'la gemileri yakan Hollandalı golcü için şimdi de Milan devreyde. Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli'nin Bas Dost'un temsilcileri ile bir görüşme yaptığı kaydedildi. Sporting'in, sözleşmesini tek taraflı fesheden Bas Dost'un bonservisine 6-7 milyon euro istediği basına yansımıştı. Kanarya'ya, Barça'lı Rafinha Alcantara'da da Benfica rakip oldu.
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