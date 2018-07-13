    13 Temmuz 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe için Bas Dost'ta güçlü rakip Milan!

    Bas Dostta güçlü rakip Milan!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018

    , transferde kime eline atsa karşısına güçlü bir rakip çıkıyor. 'ta da aynısı yaşanıyor.

    Sporting Lizbon'la gemileri yakan Hollandalı golcü için şimdi de Milan devreyde. Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli'nin 'un temsilcileri ile bir görüşme yaptığı kaydedildi. Sporting'in, sözleşmesini tek taraflı fesheden Bas Dost'un bonservisine 6-7 milyon euro istediği basına yansımıştı. Kanarya'ya, Barça'lı Rafinha Alcantara'da da Benfica rakip oldu.

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