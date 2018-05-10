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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe kupaya hasret kaldı!

    Fenerbahçe kupaya hasret kaldı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    Fenerbahçe, 2013 - 2014 sezonunda ligi şampiyon bitirdiğinden beri futbol şubesi olarak kupa yüzü göremedi.

    Fenerbahçe, 2013 - 2014 sezonunda ligi şampiyon bitirdiğinden beri futbol şubesi olarak kupa yüzü göremedi. Fenerbahçe o sezondan beri ligi iki kez ikinci bitirirken bir kez de üçüncü bitirdi. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise 2015 - 2016 sezonunda finalde Galatasaray'a kaybetmişti.

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