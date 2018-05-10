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Fenerbahçe kupaya hasret kaldı!
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018
Fenerbahçe, 2013 - 2014 sezonunda ligi şampiyon bitirdiğinden beri futbol şubesi olarak kupa yüzü göremedi.
Fenerbahçe, 2013 - 2014 sezonunda ligi şampiyon bitirdiğinden beri futbol şubesi olarak kupa yüzü göremedi. Fenerbahçe o sezondan beri ligi iki kez ikinci bitirirken bir kez de üçüncü bitirdi. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise 2015 - 2016 sezonunda finalde Galatasaray'a kaybetmişti.
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