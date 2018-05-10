Fenerbahçe kupaya hasret kaldı!

Fenerbahçe, 2013 - 2014 sezonunda ligi şampiyon bitirdiğinden beri futbol şubesi olarak kupa yüzü göremedi.

Fenerbahçe, 2013 - 2014 sezonunda ligi şampiyon bitirdiğinden beri futbol şubesi olarak kupa yüzü göremedi. Fenerbahçe o sezondan beri ligi iki kez ikinci bitirirken bir kez de üçüncü bitirdi. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise 2015 - 2016 sezonunda finalde Galatasaray'a kaybetmişti.