10 Mayıs 2018, Perşembe
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018
Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Mücadele sonrasında ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçeli taraftarları çok kızdıracak bir paylaşım yaptı.
İşte Melo'nun paylaşımı:
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