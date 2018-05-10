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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

    Felipe Melodan F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    Ziraat Final maçında Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

    Mücadele sonrasında ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçeli taraftarları çok kızdıracak bir paylaşım yaptı.

    İşte Melo'nun paylaşımı:

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