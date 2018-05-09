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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe yönetimi protestolar sonrası harekete geçti!

    Fenerbahçe yönetimi harekete geçti!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 09.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018

    ve sarı lacivertli yönetim Buraspor maçında alınan galibiyete rağmen bazı oyunculara yönelik protestoların galibiyete gölge düşürmesini engellemek için kolları sıvadı.

    karşısında Fernandao'nun 90. dakikada attığı golle gelen galibiyete rağmen taraftarların karşılaşma esnasında bazı futbolcuları protesto etmesi camiasında rahatsızlık yaratmıştı.

    Maç sonrası yaşadıkları moral bozukluğu yüzlerine yansıyan oyuncuları zorlu finaline hazırlamak için harekete geçen ve sarı lacivertli yönetim duruma el koyma kararı aldı.

    Aziz Yıldırım'ın talimatı doğrultusunda finali öncesinde tesislere gidecek olan yönetimin moral yükseltmek için teknik kadro ve oyuncularla özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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