Fenerbahçe yönetimi protestolar sonrası harekete geçti!

Aziz Yıldırım ve sarı lacivertli yönetim Buraspor maçında alınan galibiyete rağmen bazı oyunculara yönelik protestoların galibiyete gölge düşürmesini engellemek için kolları sıvadı.

Bursaspor karşısında Fernandao'nun 90. dakikada attığı golle gelen galibiyete rağmen taraftarların karşılaşma esnasında bazı futbolcuları protesto etmesi Fenerbahçe camiasında rahatsızlık yaratmıştı.

Maç sonrası yaşadıkları moral bozukluğu yüzlerine yansıyan oyuncuları zorlu Türkiye Kupası finaline hazırlamak için harekete geçen Aziz Yıldırım ve sarı lacivertli yönetim duruma el koyma kararı aldı.

Aziz Yıldırım'ın talimatı doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde tesislere gidecek olan yönetimin moral yükseltmek için teknik kadro ve oyuncularla özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.