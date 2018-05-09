Fenerbahçe finale namağlup geldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile finalde karşılaşacak Fenerbahçe, finale namağlup olarak geldi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon kupada etkili bir performans gösterdi. Kupaya başladığı 5. turdan itibaren bu kulvarda 8 mücadeleye çıkan Fenerbahçe, 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, kupada golcü kimliğini de ön plana çıkardı. Sarı-lacivertliler bu sezon Türkiye Kupası'nda 7 maçta 19 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerin hanesine 3 gol de hükmen (3-0) galibiyetten yazıldı. Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü.

Aykut Kocaman'ın öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katıldı. Kupada ilk olarak Adana Demirspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 6-0 ve 4-1'lik sonuçlarla eleyerek bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile çeyrek final mücadelesi veren Fenerbahçe, sarı-siyahlılar karşısında 2-0 ve 1-0'lık skorlarla güldü. Çeyrek finalde bir diğer Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'a rakip olan Fenerbahçe, iki maçta 2-1'lik skorlarla yarı finale geldi.

Fenerbahçe'nin kupada yarı final eşleşmesi ise uzun süre unutulamayacak bir seriye sahne oldu. Yarı finalde Beşiktaş ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak sahasına avantajlı gitmeyi başardı.

Kupada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final rövanş karşılaşması ise çıkan olaylar sebebiyle tamamlanamadı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken saha olayları nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanması kararı verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı. 3 Mayıs'ta kaldığı yerden oynanacak maç, siyah-beyazlı ekip sahaya çıkmadığı için iptal edildi.

Bunun üzerine TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, karşılaşmayı sarı-lacivertlilerin lehine 3-0 hükmen sonuçlandırdı.

Fenerbahçe, bu kararla kupada hiç maç kaybetmeden finale adını yazdırmış oldu.

Sarı-lacivertlilerin kupada final mücadelesi vereceği Teleset Mobilya Akhisarspor ise 4. turdan itibaren kupada yer aldı.

Ege temsilcisi ilk olarak Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0 yenerek bir üst tura çıktı. Daha sonra 5. turda Ankara Demirspor'u 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, son 16 turunda ise Boluspor karşısında 2-1'lik yenilgi ve 1-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Son 8'de karşılaştığı Kayserispor'u da 1-0 ve 2-2'lik skorlarla eleyen Ege temsilcisi, yarı finalde Galatasaray'a rakip oldu.

Teleset Mobilya Akhisarspor kupada Galatasaray karşısında büyük sürprize imza attı. İlk maçta rakibine iç sahada 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi.

FİNALDE İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bu sezon ligde zorlu rakibini 2 maçta da yenmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda finale kaldı.

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor ilk defa finalde mücadele edecek.

KUPANIN GOLLERİ PAYLAŞILDI

Fenerbahçe, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 futbolcusuyla gol buldu.

Sarı-lacivertliler finale gelene kadar 22 gol atarken, üçer gol kaydeden Jose Fernandao, Alper Potuk ve Roberto Soldado en çok gol sevinci yaşayan isimler olarak dikkati çekti.

Bu 3 ismin 9 gol attığı sarı-lacivertli ekipte, Aatıf Chahechouhe 2 golle takıma katkı sağladı.

Fenerbahçe'de kupada gol atan diğer isimler ise birer kez ağları havalandıran Mathieu Valbuena, Vincent Janssen, Hasan Ali Kaldırım, Ahmethan Köse, Guiliano, Samed Karakoç, Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı oldu. Sarı-lacivertlilerin hanesine 3 gol de hükmen galibiyet dolayısıyla yazılmıştı.

KUPADA 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 18 maçta biri hükmen olmak üzere 13 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

17. KEZ FİNALDE

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 17. kez final oynayacak.

Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı.

Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.

Kupa tarihinde ilk finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray'la oynayan ve iki maçı da 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, son finalini yine sarı-kırmızılı ekiple 2015-2016 sezonunda oynamış ve 1-0 yenilmişti.

6 KEZ KUPAYI KAZANDI

Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

EN ÇOK FİNAL KAYBEDEN TAKIM FENERBAHÇE

Fenerbahçe, 16 kez final oynayıp bunlardan sadece 6'sında kupayı aldı.

Sarı-lacivertliler, kaybettiği 10 final karşılaşmasıyla en fazla final kaybeden takım oldu.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.