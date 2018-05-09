Fenerbahçe kupa finaline hazır

Fenerbahçe, yarın Diyarbakır’da TM Akhisarspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.Bu antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, öğleden sonra özel uçakla Diyarbakır'a uçacak.