09 Mayıs 2018, Çarşamba
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Bu antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, öğleden sonra özel uçakla Diyarbakır'a uçacak.
Fenerbahçe kupa finaline hazır
Giriş Tarihi: 09.05.2018
Fenerbahçe, yarın Diyarbakır’da TM Akhisarspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.
Bu antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, öğleden sonra özel uçakla Diyarbakır'a uçacak.
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