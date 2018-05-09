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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe kupa finaline hazır

    Fenerbahçe kupa finaline hazır
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 09.05.2018

    , yarın Diyarbakır’da TM Akhisarspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.
    Bu antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, öğleden sonra özel uçakla Diyarbakır'a uçacak.

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