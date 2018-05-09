Okan Buruk: Alınan kararlara saygı duymalıyız

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında yarın saat 20.30'da Diyarbakır'da oynanacak mücadele öncesi Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanlarından Bilal Kısa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

18 yıl sonra Türkiye Kupası finali için Diyarbakır'a geldiğini söyleyen Okan Buruk, "Aynı heyecan ve aynı tutkuyu tekrar yaşıyorum. Bunun teknik adam olarak iki katına çıktığını belirtmek isterim. Akhisarspor olarak hem Ege'yi, hem Türkiye'yi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Takımımızın bütçesi, yapısı ve elediğimiz takımlar göz önüne alındığında, buraya hak ederek geldiğimizi düşünüyorum. Ege'nin, Türkiye'nin takımı olmanın gururunu yaşıyoruz. 1980'lerden beri ilk kez bir Ege takımı finalde yer alacak. Kupayı kazanarak, hem kendimiz, hem taraftarımız, hem de kendi bölgemiz için önemli bir işe imza atmak istiyoruz. Bir teknik adam olarak ilk kez final oynayacak olmamın heyecanını yaşıyorum ama hem oyuncularım, hem Akhisar için daha heyecanlıyım. Umarım günün sonunda kupayı kazanan takım oluruz. Final oynamak değerli ama kupayı kazanarak Avrupa'ya ulaşmak, bizim için ayrı bir gurur olacak. Öncellikle güzelliklerin konuşulduğu bir maç olmasını istiyorum. Bu organizasyonda emeği geçen; TFF, Ziraat Bankası ve Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ederim. Tüm takımların ortak paydada olduğu bir kupanın içinde yer aldık. Final oynamak bir Anadolu takımı olarak daha büyük gurur. Hem benim, hem oyuncularım, hem de Akhisar için çok büyük bir başarıya imza atarak hem kupayı kazanmak, hem de Avrupa'ya giden bir efsane olmak istiyoruz. 1970 yılında kurulan 48 yıllık bir kulübün, tarihinde ilk kez kupayı kazanması ve Avrupa'ya gitmesi, bu takımı efsanelerden biri yapar. Kendi geçmişimle de bunu karşılaştırdığımda, çok zor dönemlerden geçerek UEFA Kupası'nı kazanmıştık, burada da aynısını yapmak istiyorum. Zevk alacağımız, karşılığında da başarıya ulaşacağımız bir maç istiyoruz" dedi.

"ALINAN KARARA SAYGI DUYMALIYIZ"

Akhisarspor'un taraftar grubu Akigolar'ın maça gelmeme tepkisi ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Buruk, "Mantık olarak baktığımızda, sayı olarak iki takımın taraftarını karşılaştırmamız zor. Biz kendi sahamızda özellikle 10 bin kişiye oynuyoruz ama geçmişte bunun sıkıntısını yaşayan takımlardan biriydik. Akhisar'dan buraya gelmek zor, uzak mesafe. Alınan kararlara saygı duymalıyız. Çok söyleyecek bir şey yok. Bizi her yerde destekleyen taraftarlarımızı maça çağrırız. Burada bize verilen kontenjan neyse orayı doldurmaları, yanımızda yer almaları bizi sevindirir. Ama çok büyük bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR'IN EN KISA ZAMANDA ÜST LİGLERE ÇIKMASINI DİLİYORUM"

Karşılaşmanın oynanacağı Diyarbakır şehri ile ilgili yorum yapan Okan Buruk, Muğdat Çelik'in de Diyarbakırlı olduğunu hatırlatarak, "Öncellikle şikayetimiz var; Muğdat'ın çok ziyaretçisi geldi (Gülerek). Bizim tüm oyuncularımız değerli, Türkiye'de en çok Türk oyuncuya süre veren takımız, bu da bizim için değerli. Muğdat da bunlardan biri, iyi bir çıkış yaptı. Hem Türk futbolu, hem de bizim için sevindirici. Hem şehir olarak, hem stat olarak Diyarbakır'ın en kısa zamanda yukarıya çıkmasını diliyorum. Bu şehre, bu insanlara üst liglerin daha çok yakışacağını düşünüyorum. Buradaki potansiyelin ortaya çıkarak, Süper Lig'e çıkmasını çok isterim" diye konuştu.

"LİGDE MAÇ KAZANIP FİNALE RAHAT ÇIKMAK İSTEMİŞTİK, OLMADI"

Son olarak ligdeki durumlarını değerlendiren Okan Buruk, şöyle konuştu: "Biz bu süreçte bir an önce ligde maç kazanıp, finale rahat çıkmak istemiştik, bu olmadı. Geçen hafta Galatasaray'dan puan alsaydık, değerli olacaktı. Bunu yapamadık, Kayseri ve Osmanlı maçları kritik. Biz kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Burada bir final oynayıp, daha sonra Kayseri'de bir final daha oynayacağız. Tecrübeli bir takımız. Bizim oyuncularımız uzun yıllar bu tecrübeleri yaşadı, biz de yaşadık. Sakatlıklar, cezalar olmasın. Uzun dönem bunun sıkıntısını çektik. 5-6 kişilik sakat oyuncu grubumuz vardı, onların dönmesi bizi güçlendiriyor. İlk oynayacağımız maça odaklanacağız, Fenerbahçe finali bizim için çok önemli. Sonra lige adapte olacağız. Kafamızda hep ligde ne olacak diyoruz, kupada da Avrupa durumumuz var. Diğer taraftan da geniş bir kadromuz var, daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

BİLAL KISA: "İNŞALLAH KUPAYI AKHİSAR'A GÖTÜRÜRÜZ"

Takım kaptanlarından Bilal Kısa ise "Çok mutluyuz, bu süreçte gerçekten çok zorlu maçlar oynadık. Boluspor, Kayserispor ve Galatasaray'ı eleyerek finale geldik. Çok mücadele ettik, inşallah yarın bunun sonucunu alırız, Akhisar'a kupayı armağan ederiz. Zor bir maç olacak. Fenerbahçe formda. Ama tek bir maç oynayacağız, bunun için hazırız. Çok iyi mücade edip, inşallah kupayı Akhisar'a götürürüz" dedi.

Bilal Kısa, "Bir 90 dakika oynayacağız, Fenerbahçe favori olarak gösterilebilir ama biz de geçen hafta Galatasaray'a karşı nasıl mücadele ettiysek, yarın da en iyi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. İnşallah kazanan biz oluruz. İki sene önce kupada Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık ve kazanan biz olmuştuk, umarım yine biz oluruz" diyerek sözlerini tamamladı.