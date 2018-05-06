06 Mayıs 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Kadıköy'de ortalık karıştı! İki kırmızı kart
Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018
Süper Lig 32. hafta maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe Bursaspor maçında bir anda ortalık karıştı.
Maçın 82. dakikasında Janssen'e yaptığı hareket sonrası Bursaspor'da Titi kırmızı kartla oyundan atılırken tansiyon bir anda yükseldi.
Fırat Aydınus'un bu kararına yedek kulübesinde sert tepki gösteren Kubilay Kanatsızkuş da kırmızı kart gördü. Aydınus, Bursaspor teknik direktörü Mustafa Er'i ise tribüne gönderdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ