Süper Lig 32. hafta maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe Bursaspor maçında bir anda ortalık karıştı.

Maçın 82. dakikasında Janssen'e yaptığı hareket sonrası Bursaspor'da Titi kırmızı kartla oyundan atılırken tansiyon bir anda yükseldi.

Fırat Aydınus'un bu kararına yedek kulübesinde sert tepki gösteren Kubilay Kanatsızkuş da kırmızı kart gördü. Aydınus, Bursaspor teknik direktörü Mustafa Er'i ise tribüne gönderdi.