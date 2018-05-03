03 Mayıs 2018, Perşembe
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Janssen’in aklı fikri kalmakta
Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018
F.bahçe’nin Tottenham’dan kiraladığı Vincent Janssen formunun zirvesindeyken sakatlık kabusuyla sarsılmıştı
Uzun süre sahalardan uzak kalan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli camianın kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı memnun. Janssen'in yakın çevresine "Kariyerime F.Bahçe'de devam etmek istiyorum. Sezon sonu Tottenham'dan bu konuda kolaylık yapmasını talep edeceğim" dediği öğrenildi.
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FENERBAHÇE HABERLERİ