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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Janssen’in aklı fikri kalmakta

    Janssen’in aklı fikri kalmakta
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    F.bahçe’nin Tottenham’dan kiraladığı Vincent Janssen formunun zirvesindeyken sakatlık kabusuyla sarsılmıştı

    Uzun süre sahalardan uzak kalan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli camianın kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı memnun. Janssen'in yakın çevresine "Kariyerime F.Bahçe'de devam etmek istiyorum. Sezon sonu Tottenham'dan bu konuda kolaylık yapmasını talep edeceğim" dediği öğrenildi.

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