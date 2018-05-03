Süper Lig’de 3. sıraya oturan Kanarya’nın gözü şampiyonlukta. Teknik direktör Kocaman formülü açıkladı: “3 maçı kazanıp, 15 averaj yapmalıyız”

Sarı-lacivertliler , Süper Lig'de 5'te 5 yaparak zirve takibini yakından sürdürüyor. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesiyle 3. sıraya yükselen Kanarya bununla yetinmeye razı değil. Asıl hedef şampiyonluk. Teknik direktör Aykut Kocaman bunun için planlarını yaptı. Öğrencileriyle yaptığı toplantıda deneyimli çalıştırıcı "Şampiyonluk için kesinlikle 9 puanı almalıyız. Ancak tüm maçları kazanmak yetmeyebilir. Averaj da önemli. Başakşehir'e üstünüz. Galatasaray ile olan averaj farkını ise Karabük maçıyla kapatabiliriz" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'E İKİLİ AVERAJDA ÖNDE

AYkut Kocaman'ın Medipol Başakşehir'den beklentisi 1 maçta takılması. Fenerbahçe, Başakşehir'in 2 puan gerisinde. Abdullah Avcı ve öğrencilerin 1 puan alır, Kanarya kazanırsa puanlar eşitlenecek. Sarı-lacivertliler evinde 3-2 yenildiği rakibini deplasmanda 2-0 yendiği için ikili averajı kapmış durumda. Başakşehir takıldığı anda Fenerbahçe, İstanbul ekibinin önüne geçecek.

GALATASARAY İLE AVERAJ FARKI 5

Kanarya'nın deneyimli hocası Aykut Kocaman, Galatasaray ile olan 3 puanlık farkın kapanabileceğine inanıyor. Ancak hem Türk Telekom Stadı hem de Ülker Stadı'nda iki takım arasındaki maçlar 0-0 tamamlandığı için ikili averajın önemi yok. Genel averajda G.Saray 5 fark önde. Ancak F.Bahçe'nin herkesin fark attığı Karabük ile maçı var. Cimbom, Karabük'ü 7-0 yenmişti. Ezeli rakibinin yenilgi alması halinde Fenerbahçe, Karabük maçıyla genel averajı lehine çevirebilir.