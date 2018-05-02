;
    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Valbuena zamanı!

    Valbuena zamanı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    Kasımpaşa maçının 2. yarısında oyuna giren, futbolu ve golüyleg öz dolduran Valbuena, ligdeki Bu-r sa maçında ilk 11’e yakın. Kocaman Aatıf’ı sağa koyup, Fransıyzı ldıza solda görev vermeyi planlıyor

    Kasımpaşa maçının 2. yarısında oyuna girerek çok iyi bir performans gösteren ve bir de gol atan Mathieu Valbuena, teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözüne girdi! Kocaman'ın Fransız futbolcuyuhafta sonu oynanacak Bursa maçında ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı ifade ediliyor.

    AATIF SAĞA GEÇECEK

    Kulübe yakın kaynaklar, Valbuena'nın sol kanatta Aatıf'ın ise sağda maça başlama olasılığının yüksek olduğunu dile getiriyorlar. Kasımpaşa maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Dirar'ın durumunun iyiye gitmesine rağmen Kocaman'ın oyuncusunun irske etmek istemediği de gelen haberler arasında.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Ozan Tufan kararını verdi Ozan Tufan kararını verdi
    Transfer bombası! Sol kanada iki İngiliz geliyor Transfer bombası! Sol kanada iki İngiliz geliyor
    Başkan Yıldırım, spor camiasına birlik mesajı verdi Başkan Yıldırım, spor camiasına birlik mesajı verdi
    BİZE ULAŞIN