Valbuena zamanı!

Kasımpaşa maçının 2. yarısında oyuna giren, futbolu ve golüyleg öz dolduran Valbuena, ligdeki Bu-r sa maçında ilk 11’e yakın. Kocaman Aatıf’ı sağa koyup, Fransıyzı ldıza solda görev vermeyi planlıyor

Kasımpaşa maçının 2. yarısında oyuna girerek çok iyi bir performans gösteren ve bir de gol atan Mathieu Valbuena, teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözüne girdi! Kocaman'ın Fransız futbolcuyuhafta sonu oynanacak Bursa maçında ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı ifade ediliyor.

AATIF SAĞA GEÇECEK

Kulübe yakın kaynaklar, Valbuena'nın sol kanatta Aatıf'ın ise sağda maça başlama olasılığının yüksek olduğunu dile getiriyorlar. Kasımpaşa maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Dirar'ın durumunun iyiye gitmesine rağmen Kocaman'ın oyuncusunun irske etmek istemediği de gelen haberler arasında.