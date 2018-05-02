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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

    Ozan Tufan kararını verdi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen milli futbolcunun önceliğ iyine

    Ligin devre arasında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan, İngiltere'ye transferi de son anda yatan , yeni sezonda 'de kalıp kendisini yeniden ispatlamak istiyor. Antrenmanlarda iyi çalışan milli futbolcunun takım arkadaşlarına "Ben kalmak istiyorum. Ama kadroda istenmezsem o zaman yurt dışı timaslara başlarım. Her şeyi zaman gösterir" dediği öğrenildi.

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