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Aykut Kocaman'dan Beşiktaş'a gönderme: "Kafa yarıldığı zaman böyle olur"
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaptığı sohbet toplantısında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar sebebiyle 57'nci dakikada tatil edilen Beşiktaş maçına ilişkin, "Doğruları canımızı acıtsa da söyleyeceğiz. Benim tek yaptığım şey bu. Gördüklerimi söylemeye çalışıyorum. Başka hiçbir şey yok."
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FENERBAHÇE HABERLERİ