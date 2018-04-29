Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaptığı sohbet toplantısında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar sebebiyle 57'nci dakikada tatil edilen Beşiktaş maçına ilişkin, "Doğruları canımızı acıtsa da söyleyeceğiz. Benim tek yaptığım şey bu. Gördüklerimi söylemeye çalışıyorum. Başka hiçbir şey yok."

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