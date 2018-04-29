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    29 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Aykut Kocaman'dan Beşiktaş'a gönderme: "Kafa yarıldığı zaman böyle olur"

    Aykut Kocamandan Beşiktaşa gönderme
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaptığı sohbet toplantısında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar sebebiyle 57'nci dakikada tatil edilen Beşiktaş maçına ilişkin, "Doğruları canımızı acıtsa da söyleyeceğiz. Benim tek yaptığım şey bu. Gördüklerimi söylemeye çalışıyorum. Başka hiçbir şey yok."

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