Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile yapılan maçta aldığı darbeyle yaralanan Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'in başına 10 dikiş atıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa maçında rakip oyuncuyla çarpışan ve kafasına geçici 5 dikiş atılan Skrtel'in hastanedeki tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

Maçın ardından hastaneye götürülen Slovak oyuncunun kafasındaki geçici dikişlerinin açıldığı belirtildi. Sarı-lacivertli futbol takımının doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun gözetiminde yapılan operasyonda, Skrtel'in kafasına 10 dikiş atıldığı ve hastaneden ayrılan oyuncunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.