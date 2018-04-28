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Fenerbahçe'den Martin Skrtel açıklaması
Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile yapılan maçta aldığı darbeyle yaralanan Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'in başına 10 dikiş atıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa maçında rakip oyuncuyla çarpışan ve kafasına geçici 5 dikiş atılan Skrtel'in hastanedeki tedavisinin tamamlandığı bildirildi.
Maçın ardından hastaneye götürülen Slovak oyuncunun kafasındaki geçici dikişlerinin açıldığı belirtildi. Sarı-lacivertli futbol takımının doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun gözetiminde yapılan operasyonda, Skrtel'in kafasına 10 dikiş atıldığı ve hastaneden ayrılan oyuncunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.
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