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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den Martin Skrtel açıklaması

    Fenerbahçeden Skrtel açıklaması
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    'de Kasımpaşa ile yapılan maçta aldığı darbeyle yaralanan li futbolcu 'in başına 10 dikiş atıldı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa maçında rakip oyuncuyla çarpışan ve kafasına geçici 5 dikiş atılan Skrtel'in hastanedeki tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

    Fenerbahçeli Skrtelin kafasına 10 dikiş atıldı FENERBAHÇELİ SKRTEL'İN KAFASINA 10 DİKİŞ ATILDI

    Maçın ardından hastaneye götürülen Slovak oyuncunun kafasındaki geçici dikişlerinin açıldığı belirtildi. Sarı-lacivertli futbol takımının doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun gözetiminde yapılan operasyonda, Skrtel'in kafasına 10 dikiş atıldığı ve hastaneden ayrılan oyuncunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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