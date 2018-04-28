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Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadrodan çıkarıldı
Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar maç kadrosundan çıkarıldı.
Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Sarı-lacivertliler kritik maça Faslı oyuncudan yoksun olarak çıkacak.
Nabil Dirar'ın yerine Kasımpaşa deplasmanında Alper Potuk'un görev yapması bekleniyor. Aykut Kocaman'ın ekibi bu kritik mücadeleyi kazanarak yarıştan kopmak istemiyor.
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