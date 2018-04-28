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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadrodan çıkarıldı

    F.Bahçede sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar maç kadrosundan çıkarıldı.

    Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Sarı-lacivertliler kritik maça Faslı oyuncudan yoksun olarak çıkacak.

    Nabil Dirar'ın yerine Kasımpaşa deplasmanında Alper Potuk'un görev yapması bekleniyor. Aykut Kocaman'ın ekibi bu kritik mücadeleyi kazanarak yarıştan kopmak istemiyor.

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