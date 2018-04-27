UEFAdan Fenerbahçe kararı

Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasında zararı 10 milyon euroda tutacağına dair daha önce anlaşma imzalayan Fenerbahçe'de zarar 12,5 milyon euro oldu.

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde Fenerbahçe, bu sezonki zararını 10 milyon euroya indirmek zorunda. Ancak artan döviz kuru ve gelirlerin büyük bölümünün de Türk Lirası olması sebebiyle sarı-lacivertliler zararı bu noktaya indiremedi.