;
    27 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    UEFA'dan Fenerbahçe kararı

    UEFAdan Fenerbahçe kararı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    (FFP) anlaşmasında zararı 10 milyon euroda tutacağına dair daha önce anlaşma imzalayan 'de zarar 12,5 milyon euro oldu.

    ile yapılan anlaşması çerçevesinde , bu sezonki zararını 10 milyon euroya indirmek zorunda. Ancak artan döviz kuru ve gelirlerin büyük bölümünün de Türk Lirası olması sebebiyle sarı-lacivertliler zararı bu noktaya indiremedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Fenerbahçe, Avrupada yükselişini sürdürüyor Fenerbahçe, Avrupa'da yükselişini sürdürüyor
    Vincent Janssen: Fenerbahçede 1 yıl daha kalmak isterim Vincent Janssen: Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalmak isterim
    Obradovic: Final Fourda olmayı hak ettik Obradovic: Final Four'da olmayı hak ettik
    BİZE ULAŞIN