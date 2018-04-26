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    26 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    İşte Aykut Kocaman’ı kızdıran olay!

    İşte Aykut Kocaman’ı kızdıran olay!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Sarı-lacivertliler geçtiğimiz pazartesi Antalya’yı 4-1 yenmesine rağmen ortaya çıkan istatistikler ’ı kızdırdı.

    Güney ekibinin ilk yarıda F.Bahçe yarı alanında 32 kez top kapması tecrübeli hocanın tepkisini çekti. Ayrıca Kocaman'ın, rakibe 10 şut imkanı vermesi nedeniyle savunmacıları da uyardığı öğrenildi.

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