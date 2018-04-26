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İşte Aykut Kocaman’ı kızdıran olay!
Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz pazartesi Antalya’yı 4-1 yenmesine rağmen ortaya çıkan istatistikler Aykut Kocaman’ı kızdırdı.
Güney ekibinin ilk yarıda F.Bahçe yarı alanında 32 kez top kapması tecrübeli hocanın tepkisini çekti. Ayrıca Kocaman'ın, rakibe 10 şut imkanı vermesi nedeniyle savunmacıları da uyardığı öğrenildi.
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FENERBAHÇE HABERLERİ