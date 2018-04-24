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    24 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Aykut Kocaman yorumu "Şenol Güneş'e sahtekar diyor"

    Erman Toroğlundan Aykut Kocaman için flaş sözler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u evinde 4-1 mağlup ederken teknik direktör Aykut Kocaman maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocaman; Şenol Güneş'in başında kan olmadığını, soyunma odasına sağlıklı bir şekilde gitmesine karşın oradan sedyeyle çıktığını belirtti.

    Kocaman'ın bu açıklamalarını SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu yorumladı.

    İşte Toroğlu'nun derbide yaşanan olaylar ile Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmeleri.

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