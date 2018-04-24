Aziz Yıldırım: "Şenol Güneş tiyatro oynamıştır"

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Ülker Stadı'nda geçtiğimiz hafta Beşiktaş'la oynanan kupa maçında çıkan olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Sarı Lacivertliler'in geçtiğimiz hafta Beşiktaş'la oynadığı kupa maçında çıkan olaylarla ilgili konuşuyor.

Şekip Mosturoğlu:



Bu görüntüleri hafızamızı tazelemek için verdik ama baştaki görüntü çok önemli. Olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftarla gözgöze gelmesiyle başlıyor. Oğuzhan Özyakup da Tolga Zengin'i teşvik ediyor.



Bir kısım medya hala Tolga'ya küfür edildiği için bu olayın çıktığını belirtiyor. Medyaya ilk yansıyanlar, "Teknik direktörümüzün kafası yarılmıştır, ona koltuk atılmıştır" şeklindedir. Bunlar yalandır. 3 Temmuz'un etkisiyle söylenen yalanlardır.



Eğer Otto Bariç'in olayı emsal sayılırsa, şunu söylemeliyiz ki; Beşiktaş sahadan çekilmiştir ve Fenerbahçe hükmen galip gelmelidir.



Mete Kalkavan, beşiktaş'ın sahadan çekildiğini görüyor. Gökhan Gönül de bunun farkında... Görüntüler çok açık. Mete Kalkavan daha sonra çekilme olgusunu değiştiriyor. Görüntülerde birçok Beşiktaşlı oyuncu var ama PFDK'ya sevk edilmediler. Bir tek Tolga Zengin sevk edildi, o da tüneldeki olaydan dolayı...



Bizim birinci tezimiz Beşiktaş'ın hükmen mağlup edilmesi gerektiğidir çünkü sahadan çekilmişlerdir.



Müsabakayı 57. dakikada tatil ediyor Mete Kalkavan... Ama o dakikada müsabaka güvenliğinin maçın devam etmesi için elverişli olduğunu kabul ediyor ama raporuna tatil sebebini "rakip takımın teknik direktörüne isabet eden yabancı madde" olarak gösteriyor. Ama sahada bunun tersini yapıyor.



Mete Kalkavan, Şenol Güneş'in yaralandığını nereden tespit ediyor? Misafir takım teknik direktörünün başıan dikiş atıldığını, temsilci Vahap Şimşek'ten öğreniyor. Ama vahap Şimşek'in raporunda bu yok. Ayrıca Vahap Şimşek bu olayları Mete Kalkavan'a da bildirmemiş. Vahap Şimşek, Şenol Güneş'in başına dikiş atıldığını da, Güneş'in ambulansla hastaneye kaldırıldığını da görmemiş. Bunları raporuna yazmamış.



Burada Vahap Şimşek'le Mete Kalkavan'ın raporları biribiriyle uyuşmuyor. Diğer temsilcilerin raporunda da Şenol Güneş'in başına dikiş atıldığı yazmamamaktadır. Dolayısıyla temsilcilere haber vermeden Şenol Güneş'in başına dikiş atılmıştır.



Mete Kalkavan bunları Vahap Şimşek'ten öğrendiğini raporuna yazmıştır ancak Vahap Şimşek bu olayları kendi raporuna yazmamaıştır.



Mete Kalkavan, maçı tatil etmiştir ancak kurallara uymayarak bunu yapmıştır. Dolayısıyla bu şekilde bakarsak da maç kaldığı yerden devam etmelidir.



Tatil edilen Arsinspor maçında da hakem hem oyuncuyu görüyor hem de tarafsız olduğuna inandığı 112 Acil doktoruna soruyor ama Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan ve temsilciler hiçbirini görmüyor.



Bizim haklılığımızın belli olduğu birçok olayda susanlar bugün emsal niteliğinden bahsediyor. Bu samimiyetsizliktir.



Sayın şenol Güneş, Beşiktaş maçından sonra konuştu. 3 Temmuz'da da konuşmuştu, biz o zaman tutsaktık ve cevap verememiştik. Kamuoyunu kandırabileceğini zannediyor ama bizi kandıramaz. Ben Şenol Güneş'in kamuoyuna gösterilen 'derin filozofik' yapısı dışındaki yüzünü de göstermek istiyorum...



Şenol Güneş maçtan sonra TFF'den alacaklarına dair açıklamalar yaptı. Bunu 3 Temmuz sürecinde de yapmıştı. O zaman tutsak olduğumuz için cevap verme fırsatım olmamıştı. Şimdi cevap vereceğim.



Noterden 3 defa evrak değiştirdiğimi söylüyor. Benim nasıl bir gücüm varmış açıklasın. Eğer açıklarsa ona göre hukuki haklarımı kullanacağım.



Hatılarsınız 2000 yılında Türkiye'de zor günler vardır. Digiturk, döviz olarak maaş verdiği çalışanlarına sabit kur programı uyguladı. 'Paraya değer vermeyen, 4 aylık alacağını TFF'de bırakan hocam!' TFF'den alacak farkını talep etti, Tahkim Kurulu reddetti...



Şenol Güneş, 4 yıl boyunca Digitürk'ten 2000 ile 2004 arası özel kurdan parasını aldı. 4 yıllık yani 48 aylık maaş farkını talep etti kur artınca. Tahkim Kurulu bu talepleri reddetti. Şenol Hoca bunları benim yaptığımı sanıyor ama başkan Türker Aslan'dı.



Aziz Yıldırım:



Otto Baric'e Trabzon'da taş atıldı. Haluk Ulusoy, 'Magnum'la mı vuruldu' dedi. Hükmen mağlup ilan edildik.



Şenol Güneş'e olduğu zmaan hiçbir şey olmayacak ama Fenebrahçe'ye olduğu zaman herkes her şeyi konuşabiliyor.



Perşembe günü Şenol Güneş burada tiyatro oynamıştır. Filozof gibi konuşan, öğretmen olan Şenol Güneş maça devam etmeliydi. O zaman istediğiniz gibi konuşabilirdiniz ve haklı da olurdunuz.





Kanama var, yok, dikiş atılabilir, atılamaz gibi tartışmalara gerek yoktur.



Tolga Zengin Trabzonlu, Şenol Güneş Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu... 95/96 ve 2010/11 sezonlarında şampiyon olamamalarının acısını çıkarmak istiyorlar. İki dost kulübü düşman etmek istiyorlar.



Bursaspor'da hocayken "Buraların havası temiz" diyor.



Biz onun başarılrına saygı gösteriyoruz ama o da bize saygı gösterecek.



Beşiktaş'ın hocası olarak bizim stada geliyor, Bordo kravat takıyor, mavi ceket giyiyor. Tahrik ediyor.



Ayrıca son zamanlarda bizim maçlara girebilmek için çok sayıda Passolig alınmıştır.



Şenol Güneş oyuncunun boğazını sıkar, bir şey denmez. Küfür eder bir şey denmez.



Olay Fenerbahçe olduğu zaman herkes'milat' diyor.



Denizli maçı 16 dakika uzadı. En az 20 defa durdu. Ne yapıldı? Ne söylendi? Şampiyonluğu kaybettik. Çünkü Fenerbahçe var.



Trabzon'da otobüs kurşunlandı. Soruşturma devam ediyor. 40 kişiyi öldürmek için kurşunlanmıştır o otobüs. Bizim için faili belli. Basın neden bunu sahiplenmez. Çünkü Fenerbahçe... ;



Maçta devre arasında Hasan Çetinkaya'yı aradım. "Hakem tüm kredilerini tüketti. Bundan sonra maçı tatil edecek" dedim. "Uyar" dedim. Hasan Çetinkaya'ya cevabı, "Birinin kafasına bir şey gelirse maçı tatil ederim." olmuş.



E bugüne kadar neredeydiniz? Milat Fenerbahçe'yle mi olacak? Ben Emniyet'i uyarırken sen neden, demiyorsun "Şu köşede durun" diye...



Stat müdürüne dedim, "git köşeye geçir kalkanlarını kaldırsınlar" diye... Onlar da "Hakem söylemeden olmaz" demiş.



E o zaman sen neden Ertuğrul'un kafası yarıldığı zaman bitirmedin maçı...



Hakemlerin telsiz konuşmaları dinlensin. Kural nediyor: Sahayı terk ede hükmen mağlup olur.



Biz kimseyi tehdir etmiyoruz, sadece saygı bekliyoruz. Her şeyi ilk defa Fenerbahçe üzerinden başlatmak hiçbir şey kazandırmaz.



Kumpas devam ediyor. FETÖ Örgütü 24 Haziran seçimlerinden dolayı, statlarda yeni olaylar çıkarabilir. Burada yapılması gereken, statlarda bir şey atıldığı zaman bunu önlemektir. El birliğiyle çalışmaktır. Zarar Türkiye'nindir. Yalnızca kulüplerin, kişilerin değildir.



Masada değil, sahada alınan sonuca saygılıyız.



Onlar maçın kaldığı yeden oynanması gerektiğini söylüyorlar. Ben de kurallar gereği Fenerbahçe lehine galibiyet kararı çıkmasını dile getiriyorum.



Koltuk atılmamıştır. Peruk atılmıştır, çakmak, para atılmıştır. Tünele girerken de su atılmıştır.