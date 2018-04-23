23 Nisan 2018, Pazartesi
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaştığı maçın öncesinde sarı-lacivertli tribünlerden 'Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor' sesleri yükseldi. Okul açık tribünlerinden başlayan tezahürata daha sonra tüm stat eşlik etti.
Fenerbahçe taraftarından 'Şenol Güneş ölmedi kalbimizde yaşıyor' tezahüratı
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Fenerbahçe tribünlerinden ‘Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ sesleri yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaştığı maçın öncesinde sarı-lacivertli tribünlerden 'Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor' sesleri yükseldi. Okul açık tribünlerinden başlayan tezahürata daha sonra tüm stat eşlik etti.
SEBA'YA KÜFÜR
Bu arada Fenerbahçe taraftarları Antalyaspor maçında Süleyman Seba aleyhinde küfürlü tezahüratta bulund
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