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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe taraftarından 'Şenol Güneş ölmedi kalbimizde yaşıyor' tezahüratı

    Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş tezahüratı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

     tribünlerinden ‘ Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ sesleri yükseldi.

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 'nin Antalyaspor ile karşılaştığı maçın öncesinde sarı-lacivertli tribünlerden ' Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor' sesleri yükseldi. Okul açık tribünlerinden başlayan tezahürata daha sonra tüm stat eşlik etti.

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    Bu arada Fenerbahçe taraftarları Antalyaspor maçında Süleyman Seba aleyhinde küfürlü tezahüratta bulund

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