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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı

    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 18.04.2018

    , yarın sahasında ile yapacağı yarı final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli oyuncuların dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

    Futbolcuların idmanı taktik ve bireysel çalışmalarla tamamladığı ifade edildi.

    Sarı-lacivertli ekibin, antrenmanın ardından yarın Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için kampa girdiği kaydedildi.



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