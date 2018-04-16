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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgiler de bugün...
Kanarya, 16 Nisan 1995'teki lig maçında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederken, Feyyaz Uçar sarı-lacivertli formayla son golünü attı. Beşiktaş'ın efsanesi olan ve bir sezon Fenerbahçe'de top koşturan Uçar, sezonu 13 golle tamamladı.
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