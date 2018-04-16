Fenerbahçe tarihinden bilgiler de bugün...

Kanarya, 16 Nisan 1995'teki lig maçında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederken, Feyyaz Uçar sarı-lacivertli formayla son golünü attı. Beşiktaş'ın efsanesi olan ve bir sezon Fenerbahçe'de top koşturan Uçar, sezonu 13 golle tamamladı.