Vincent Janssen: Artık hazırım

Fenerbahçe’nin golcü isimlerinden Janssen, uzun bir sakatlık döneminin ardından dün kadrodaydı.

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Yedek soyunan Hollandalı futbolcu, zor bir süreç geçirdiğini belirtip, "İlk defa başıma bu kadar uzun süreli bir sakatlık süreci geldi. Çok çalıştım ve bir an önce dönmek istiyordum. Artık takımıma katkı sağlamaya hazırım" dedi.