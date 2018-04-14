;
    15 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Vincent Janssen: Artık hazırım

    Janssen: Artık hazırım
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    ’nin golcü isimlerinden Janssen, uzun bir sakatlık döneminin ardından dün kadrodaydı.

    Yedek soyunan Hollandalı futbolcu, zor bir süreç geçirdiğini belirtip, "İlk defa başıma bu kadar uzun süreli bir sakatlık süreci geldi. Çok çalıştım ve bir an önce dönmek istiyordum. Artık takımıma katkı sağlamaya hazırım" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Aatıf attı sosyal medya yıkıldı! Aatıf attı sosyal medya yıkıldı!
    Kocaman: Bunları anlatmaktan gına geldi Kocaman: Bunları anlatmaktan gına geldi
    Fernandaodan Soldado açıklaması Fernandao'dan Soldado açıklaması
    BİZE ULAŞIN