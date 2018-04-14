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Vincent Janssen: Artık hazırım
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Fenerbahçe’nin golcü isimlerinden Janssen, uzun bir sakatlık döneminin ardından dün kadrodaydı.
Yedek soyunan Hollandalı futbolcu, zor bir süreç geçirdiğini belirtip, "İlk defa başıma bu kadar uzun süreli bir sakatlık süreci geldi. Çok çalıştım ve bir an önce dönmek istiyordum. Artık takımıma katkı sağlamaya hazırım" dedi.
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