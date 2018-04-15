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    15 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Aykut Kocaman'ın Valbuena kararı

    Aykut Kocamanın Valbuena kararı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    ’nin hocası , Sivasspor karşısında takımını son maça göre tek değişiklik yaparak sahaya sürdü.

    Kocaman, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Alper Potuk'un yerine, sarı kart cezasını tamamlayan Aatif'ı sahaya sürdü. Buna karşılık Osmanlı maçını çeviren isim olan Valbuena dün akşam da yedek kaldı. Kocaman, Fransız yıldızı bu kez hiç oyuna almadı.

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