Aykut Kocamanın Valbuena kararı

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Aykut Kocaman'ın Valbuena kararı
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Fenerbahçe’nin hocası Aykut Kocaman, Sivasspor karşısında takımını son maça göre tek değişiklik yaparak sahaya sürdü.
Kocaman, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Alper Potuk'un yerine, sarı kart cezasını tamamlayan Aatif'ı sahaya sürdü. Buna karşılık Osmanlı maçını çeviren isim olan Valbuena dün akşam da yedek kaldı. Kocaman, Fransız yıldızı bu kez hiç oyuna almadı.
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