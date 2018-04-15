Aykut Kocamanın Valbuena kararı

Fenerbahçe’nin hocası Aykut Kocaman, Sivasspor karşısında takımını son maça göre tek değişiklik yaparak sahaya sürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Kocaman, geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Alper Potuk'un yerine, sarı kart cezasını tamamlayan Aatif'ı sahaya sürdü. Buna karşılık Osmanlı maçını çeviren isim olan Valbuena dün akşam da yedek kaldı. Kocaman, Fransız yıldızı bu kez hiç oyuna almadı.