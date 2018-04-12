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    12 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de, Sivasspor maçı hazırlıkları

    Fenerbahçede, Sivasspor maçı hazırlıkları
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    , 'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 3 grup halinde 5'e 2 ve pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı.

    Fenerbahçe, maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.


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