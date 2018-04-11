Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Alper Potuk takımla birlikte çalışmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Osmanlıspor galibiyetiyle zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, hafta sonunda deplasmanda oynayacağı Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesiseleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmana, Çekmeköy Fenerbahçe Şubesi tarafından Hilal Karadeniz Eğitim Kurumları'ndan otizmli vatandaşlar getirildi. Futbolcular idman öncesinde, kendilerini ziyarete gelen taraftarlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalışmanın ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilirken, sağ üst arka adalesinde darbeye bağlı sakatlığı olduğu için Alper Potuk antrenmanda yer almadı. Alper'in yarın takımla çalışacağı aktarıldı. Sakatlığını atlatan Janssen ise takımla birlikte çalışmalara devam etti.Janssen'in, doktorların onay vermesi halinde Sivasspor karşısında forma giyebileceği aktarıldı. Antrenmanın basına açık olarak yapılan bölümünde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-lacivertliler, daha sonra taktik ağırlıklı çalıştı.