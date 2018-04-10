Fenerbahçe tarihinden bilgiler de bugün...

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 10 Nisan 1957'de İstanbul Basketbol Birinci Küme'nin son hafta maçında Galatasaray'ı 69-64 mağlup ederek, 1956- 57 sezonunu yenilgisiz şampiyon olarak tamamladı.