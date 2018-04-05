Fenerbahçe Doğuşun rakibi belli oldu

Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague çeyrek finalde rakibi Baskonia oldu.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Baskonia ekibini 81-79 yendi.

Fernando Buesa Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 18-13 geride kapatan Anadolu Efes, soyunma odasına da 33-32 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 60-51 önde bitirdi. Son periyotta Baskonia'nın farkı eritme çabasına rağmen üstünlüğünü korumayı başaran lacivert-beyazlı takım, müsabakadan 81-79 galip ayrıldı.

Anadolu Efes sezonu 7 galibiyet ve 23 mağlubiyetle son sırada tamamladı. Sezonu 7. sırada tamamlayan Baskonia ise play-off çeyrek finalde Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu.