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    06 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oldu

    Fenerbahçe Doğuşun rakibi belli oldu
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague çeyrek finalde rakibi Baskonia oldu.

    Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Baskonia ekibini 81-79 yendi.

    Fernando Buesa Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 18-13 geride kapatan Anadolu Efes, soyunma odasına da 33-32 önde gitti.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 60-51 önde bitirdi. Son periyotta Baskonia'nın farkı eritme çabasına rağmen üstünlüğünü korumayı başaran lacivert-beyazlı takım, müsabakadan 81-79 galip ayrıldı.

    Anadolu Efes sezonu 7 galibiyet ve 23 mağlubiyetle son sırada tamamladı. Sezonu 7. sırada tamamlayan Baskonia ise play-off çeyrek finalde Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu.

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