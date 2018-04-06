Fenerbahçe, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta mücadelesinde Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma saat 15.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Vincent Janssen, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.