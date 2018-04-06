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    06 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    'in 28'inci hafta mücadelesinde ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma saat 15.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Vincent Janssen, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

    , hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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