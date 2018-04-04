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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Soldado şampiyonluğa inanıyor

    Soldado şampiyonluğa inanıyor
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Fenerbahçeli futbolcu , Spor Toto Süper Lig'de kalan 7 maçı da kazanmaları durumunda şampiyon olabileceklerine inandığını söyledi.

    Soldado, Büyük Kulüp'te, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, gündeme dair soruları yanıtladı.

    Fenerbahçe'nin hiçbir zaman pes etmeyeceğini vurgulayan Soldado, "Eğer bir olasılık varsa sonuna kadar mücadele edersiniz. Kalan maçların tamamını kazanıp üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

    Kalan 7 maçta 21 puan hedeflediklerini aktaran İspanyol santrfor, "Düşüncemiz kesinlikle bu. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. 21 puanı almayı başarırsak kesinlikle şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bu yönde motive olmak zorundayız. Sezon sonunda ligin en üst sırasında olan takım olmak istiyoruz. Çok zor, bunun farkındayız ama isteğimizin gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

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