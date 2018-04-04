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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçeli minikler Salman’ı ziyaret etti

    Fenerbahçeli minikler Salman’ı ziyaret etti
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Yalova Futbol Okulu’nda eğitim gören minik sporcular ve antrenörleri Belediye Başkanı Vefa Salman’ı ziyaret etti.

    Geçtiğimiz günlerde Yalova Futbol Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin Fenerbahçe Futbol Takımı'nın antrenmanına gitme arzusunun yerine getirilmesi için kulüp yetkilileri ile irtibata geçen Başkan Salman'a veliler ve öğrenciler yaptıkları ziyarette teşekkür etti. Futbol üzerine keyifli sohbetlerin yapıldığı görüşmenin sonunda Başkan Salman'a veliler tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

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