Fenerbahçe Doğuşun rakibi belli oluyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 normal sezonunun son haftasında yarın ve 6 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla play-off eşleşmeleri belli olacak.

Ligde 30. hafta maçları öncesi play-off'a kalan 8 takım da belli oldu. CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Zalgiris, Baskonia ve Khimki play-off biletini aldı.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda 29. hafta sonunda ligde ilk 2 sıra da kesinleşti. CSKA Moskova normal sezonu lider, Fenerbahçe Doğuş ise ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Son hafta maçları bu sıralamayı değiştirmeyecek.

Son maçlarda, 3 ila 8. sıradaki takımlar belli olacak ve çeyrek final eşleşmeleri ortaya çıkacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Doğuş'un çeyrek finalde muhtemel 3 rakibi bulunuyor.

Play-off'ta normal sezonu 7. sırada bitirecek takımla eşleşecek son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, 30. maçların ardından Khimki, Baskonia ve Zalgiris takımlarından biriyle eşleşecek.

RAKİBİ 3'LÜ AVERAJ BELİRLEYEBİLİR

Sarı-lacivertli takımın rakibini 3'lü averaj belirleyebilir.

Son maçlar öncesi Zalgiris'in 17, Baskonia ve Khimki'nin ise 16'şar galibiyeti bulunuyor.

Ligin son haftasında Zalgiris deplasmanda Olympiakos, Khimki İspanya'da Barcelona Lassa, Baskonia ise sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak.

Bu 3 takım da maçlarında aynı sonuçları alırsa Fenerbahçe Doğuş'un rakibi İspanyol ekibi Baskonia olacak. Zalgiris'in kazanması, Khimki'nin kaybetmesi durumunda da Baskonia ne sonuç alırsa alsın Fenerbahçe Doğuş'un play-off'ta karşısına çıkacak.

Rus temsilcisi Khimki ile Baskonia maçlarını kazanır, Zalgiris ise deplasmanda Olympiakos'a kaybederse 3 takımın da puanları eşit olacak ve devreye 3'lü averaj girecek. Bu durumda Baskonia 6'ncı, Khimki 7'nci, Zalgiris ise 8'inci olacak ve Fenerbahçe Doğuş, Khimki'yle eşleşecek.

ZALGİRİS'LE EŞLEŞMESİ İÇİN İKİ İHTİMAL

Fenerbahçe Doğuş'un Zalgiris'le eşleşmesi için ise iki ihtimal bulunuyor.

Zalgiris son hafta Olympiakos'a kaybeder, Khimki ya da Baskonia'dan sadece biri galip gelirse Litvanya ekibi ikili averajda diğer iki takımdan da geride olduğu için sezonu 7. bitirip Fenerbahçe Doğuş'un rakibi olacak.

SAHA AVANTAJINA İKİ TAKIM TALİP

Normal sezonu 4. sırada bitirerek saha ve seyirci avantajını alabilmek adına 2 takım son hafta mücadele edecek. Şu an 4. sırada yer alan Real Madrid ile 5. Panathinaikos Superfoods'un 18'er galibiyeti var. Son hafta Real Madrid, Brose Bamberg'i konuk ederken, Panathinaikos Superfoods İtalya'da AX Armani Exchange Olimpia Milan'la karşılaşacak. İki takım da aynı sonucu alması durumunda ikili averajda rakibinin önünde olan Real Madrid, sezonu 4. sırada tamamlayacak.



HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYANLAR

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon başta Anadolu Efes olmak üzere Barcelona Lassa ve AX Armani Exchange Olimpia Milan hayal kırıklığı yaşayan ekiplerin başında geldi.



Avrupa'da Türkiye'ye önemli başarılar getiren Anadolu Efes, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da en az çeyrek finale kalmak için başladı. Avrupa Ligi'nde tarihinin en kötü dönemini geçiren lacivert-beyazlılar, 29 haftada sadece 6 galibiyette kalıp son sıraya demir attı ve taraftarlarını üzdü.



Avrupa basketbolunun önemli kulüplerinden Barcelona Lassa da play-off şansını haftalar önce kaybetti. Ligin en pahalı kadrolarından birine sahip olan İspanyol temsilcisi 29 haftada 10 galibiyet elde edebildi.



Avrupa Ligi'nin köklü takımlarından AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın play-off hasreti yine sürdü. Tecrübeli İtalyan başantrenör Simone Pianigiani'nin yönetiminde yeni bir yapılanmayla yola çıkan AX Armani Exchange Olimpia Milan, kadrosuna Dairis Bertans, Vladimir Micov, Andrew Goudelock, Patric Young, Jordan Theodore gibi önemli skorerleri de katmasına rağmen alt sıralardan kurtulamadı. Barcelona gibi sadece 10 galibiyet alan İtalyan ekibi, üst üste 4. sezonda play-off'a kalamadı.

SON HAFTA PROGRAMI VE PUAN DURUMU

THY Avrupa Ligi'nde 30. ve son hafta maçları öncesi puan durumu ile program şöyle:

Takım O G M A Y Av. P 1. CSKA Moskova 29 23 6 2583 2296 287 52 2. Fenerbahçe Doğuş 29 21 8 2298 2125 173 50 3. Olympiakos 29 19 10 2188 2170 18 48 4. Real Madrid 29 18 11 2470 2289 181 47 5. Panathinaikos Superfoods 29 18 11 2247 2204 43 47 6. Zalgiris 29 17 12 2337 2309 28 46 7. Baskonia 29 16 13 2408 2292 116 45 8. Khimki 29 16 13 2256 2266 -10 45 9. Maccabi FOX 29 13 16 2356 2443 -87 42 10. Unicaja Malaga 29 12 17 2264 2352 -88 41 11. Brose Bamberg 29 11 18 2223 2340 -117 40 12. Kızılyıldız MTS 29 11 18 2252 2423 -171 40 13. Valencia 29 11 18 2249 2336 -87 40 14. AX Armani Exchange Olimpia Milan 29 10 19 2320 2443 -123 39 15. Barcelona Lassa 29 10 19 2370 2322 48 39 16. Anadolu Efes 29 6 23 2240 2451 -211 35

Yarın:

20.00 CSKA Moskova-Kızılyıldız MTS

20.15 Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga

21.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan-Panathinaikos Superfoods

22.00 Barcelona Lassa-Khimki

22.00 Baskonia-Anadolu Efes

6 Nisan Cuma:

19.00 Olympiakos-Zalgiris

21.30 Valencia-Maccabi FOX

22.00 Real Madrid-Brose Bamberg