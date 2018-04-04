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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oluyor

    Fenerbahçe Doğuşun rakibi belli oluyor
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 normal sezonunun son haftasında yarın ve 6 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla play-off eşleşmeleri belli olacak.

    Ligde 30. hafta maçları öncesi play-off'a kalan 8 takım da belli oldu. CSKA Moskova, , Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Zalgiris, Baskonia ve Khimki play-off biletini aldı.

    Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda 29. hafta sonunda ligde ilk 2 sıra da kesinleşti. CSKA Moskova normal sezonu lider, Fenerbahçe Doğuş ise ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Son hafta maçları bu sıralamayı değiştirmeyecek.

    Son maçlarda, 3 ila 8. sıradaki takımlar belli olacak ve çeyrek final eşleşmeleri ortaya çıkacak.

    FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
    Normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Doğuş'un çeyrek finalde muhtemel 3 rakibi bulunuyor.

    Play-off'ta normal sezonu 7. sırada bitirecek takımla eşleşecek son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, 30. maçların ardından Khimki, Baskonia ve Zalgiris takımlarından biriyle eşleşecek.

    RAKİBİ 3'LÜ AVERAJ BELİRLEYEBİLİR
    Sarı-lacivertli takımın rakibini 3'lü averaj belirleyebilir.

    Son maçlar öncesi Zalgiris'in 17, Baskonia ve Khimki'nin ise 16'şar galibiyeti bulunuyor.

    Ligin son haftasında Zalgiris deplasmanda Olympiakos, Khimki İspanya'da Barcelona Lassa, Baskonia ise sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak.

    Bu 3 takım da maçlarında aynı sonuçları alırsa Fenerbahçe Doğuş'un rakibi İspanyol ekibi Baskonia olacak. Zalgiris'in kazanması, Khimki'nin kaybetmesi durumunda da Baskonia ne sonuç alırsa alsın Fenerbahçe Doğuş'un play-off'ta karşısına çıkacak.

    Rus temsilcisi Khimki ile Baskonia maçlarını kazanır, Zalgiris ise deplasmanda Olympiakos'a kaybederse 3 takımın da puanları eşit olacak ve devreye 3'lü averaj girecek. Bu durumda Baskonia 6'ncı, Khimki 7'nci, Zalgiris ise 8'inci olacak ve Fenerbahçe Doğuş, Khimki'yle eşleşecek.

    ZALGİRİS'LE EŞLEŞMESİ İÇİN İKİ İHTİMAL
    Fenerbahçe Doğuş'un Zalgiris'le eşleşmesi için ise iki ihtimal bulunuyor.

    Zalgiris son hafta Olympiakos'a kaybeder, Khimki ya da Baskonia'dan sadece biri galip gelirse Litvanya ekibi ikili averajda diğer iki takımdan da geride olduğu için sezonu 7. bitirip Fenerbahçe Doğuş'un rakibi olacak.

    SAHA AVANTAJINA İKİ TAKIM TALİP
    Normal sezonu 4. sırada bitirerek saha ve seyirci avantajını alabilmek adına 2 takım son hafta mücadele edecek. Şu an 4. sırada yer alan Real Madrid ile 5. Panathinaikos Superfoods'un 18'er galibiyeti var. Son hafta Real Madrid, Brose Bamberg'i konuk ederken, Panathinaikos Superfoods İtalya'da AX Armani Exchange Olimpia Milan'la karşılaşacak. İki takım da aynı sonucu alması durumunda ikili averajda rakibinin önünde olan Real Madrid, sezonu 4. sırada tamamlayacak.

    HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYANLAR
    THY Avrupa Ligi'nde bu sezon başta Anadolu Efes olmak üzere Barcelona Lassa ve AX Armani Exchange Olimpia Milan hayal kırıklığı yaşayan ekiplerin başında geldi.

    Avrupa'da Türkiye'ye önemli başarılar getiren Anadolu Efes, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da en az çeyrek finale kalmak için başladı. Avrupa Ligi'nde tarihinin en kötü dönemini geçiren lacivert-beyazlılar, 29 haftada sadece 6 galibiyette kalıp son sıraya demir attı ve taraftarlarını üzdü.

    Avrupa basketbolunun önemli kulüplerinden Barcelona Lassa da play-off şansını haftalar önce kaybetti. Ligin en pahalı kadrolarından birine sahip olan İspanyol temsilcisi 29 haftada 10 galibiyet elde edebildi.

    Avrupa Ligi'nin köklü takımlarından AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın play-off hasreti yine sürdü. Tecrübeli İtalyan başantrenör Simone Pianigiani'nin yönetiminde yeni bir yapılanmayla yola çıkan AX Armani Exchange Olimpia Milan, kadrosuna Dairis Bertans, Vladimir Micov, Andrew Goudelock, Patric Young, Jordan Theodore gibi önemli skorerleri de katmasına rağmen alt sıralardan kurtulamadı. Barcelona gibi sadece 10 galibiyet alan İtalyan ekibi, üst üste 4. sezonda play-off'a kalamadı.

    SON HAFTA PROGRAMI VE PUAN DURUMU
    THY Avrupa Ligi'nde 30. ve son hafta maçları öncesi puan durumu ile program şöyle:

    TakımOGMAYAv.P
    1. CSKA Moskova292362583229628752
    2. Fenerbahçe Doğuş292182298212517350
    3. Olympiakos291910218821701848
    4. Real Madrid2918112470228918147
    5. Panathinaikos Superfoods291811224722044347
    6. Zalgiris291712233723092846
    7. Baskonia2916132408229211645
    8. Khimki29161322562266-1045
    9. Maccabi FOX29131623562443-8742
    10. Unicaja Malaga29121722642352-8841
    11. Brose Bamberg29111822232340-11740
    12. Kızılyıldız MTS29111822522423-17140
    13. Valencia29111822492336-8740
    14. AX Armani Exchange Olimpia Milan29101923202443-12339
    15. Barcelona Lassa291019237023224839
    16. Anadolu Efes2962322402451-21135

    Yarın:

    20.00 CSKA Moskova-Kızılyıldız MTS

    20.15 Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga

    21.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan-Panathinaikos Superfoods

    22.00 Barcelona Lassa-Khimki

    22.00 Baskonia-Anadolu Efes

    6 Nisan Cuma:

    19.00 Olympiakos-Zalgiris

    21.30 Valencia-Maccabi FOX

    22.00 Real Madrid-Brose Bamberg



    Kaynak: AA

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