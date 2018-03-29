Fenerbahçenin transfer listesi belli oldu!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar başlarken liste ortaya çıktı.

UEFA ile yürüttüğü FFP görüşmeleri iyi geçen Sarı-Lacivertliler, bu yaz transferde daha rahat davranabilir. Haziran ayında seçim var ancak Aykut Kocaman şimdiden yeni sezonda istediği yıldızları belirledi.

İşte Kocaman'ın listesi..