Fenerbahçenin transfer listesi belli oldu!

29 Mart 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.03.2018
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar başlarken liste ortaya çıktı.
UEFA ile yürüttüğü FFP görüşmeleri iyi geçen Sarı-Lacivertliler, bu yaz transferde daha rahat davranabilir. Haziran ayında seçim var ancak Aykut Kocaman şimdiden yeni sezonda istediği yıldızları belirledi.
İşte Kocaman'ın listesi..
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