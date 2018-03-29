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    29 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu!

    Fenerbahçenin transfer listesi belli oldu!
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren 'de gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar başlarken liste ortaya çıktı.

    UEFA ile yürüttüğü FFP görüşmeleri iyi geçen Sarı-Lacivertliler, bu yaz transferde daha rahat davranabilir. Haziran ayında seçim var ancak Aykut Kocaman şimdiden yeni sezonda istediği yıldızları belirledi.

    İşte Kocaman'ın listesi..

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